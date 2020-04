Corona in de wereld: In Azië is het ene land het andere niet, er zijn grote verschillen in aanpak

Weinigen twijfelen eraan dat het virus ook Noord-Korea heeft bereikt. Maar met zekerheid zullen we dat wellicht nooit weten. Er zijn wel meer zaken in Noord-Korea waarover we in het ongewisse blijven. Net zoals we ook nooit zullen weten hoeveel mensen er in heel Azië - of bij uitbreiding de hele wereld - echt het coronavirus hebben opgelopen. Maar dat heeft dan weer vooral met medische en statistische redenen te maken, en minder met politieke.