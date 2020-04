Huisquarantaine voor coronapatiënten, wat betekent dat nu?

Microbioloog Herman Goossens is het niet helemaal eens met De Block. "We weten eigenlijk heel weinig wat mensen in huisquarantaine juist doen. We hebben daarom een app ontwikkeld om daar meer zicht op te hebben. In China bijvoorbeeld wordt dat heel duidelijk op posters uitgelegd. Mensen die getrouwd zijn en waarvan een van de twee besmet is, die moeten apart gaan slapen en mogen geen badkamer of handdoeken delen. Een van de twee moet een mondmasker dragen. Ze mogen ook niet samen eten of dezelfde borden gebruiken. Ze hebben daarrond een hele strategie uitgewerkt."