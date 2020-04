De Foyer #26: De medische strijd tegen corona en de financiële bazooka van Alexander De Croo

Over de opmars van corona in ons land en de laatste ontwikkelingen praten we in de studio met microbioloog Herman Goossens (Universiteit Antwerpen) en met Margot Cloet, gedelegeerd-bestuurder van Zorgnet Icuro. We hebben het onder meer over het belang van testen op grote schaal, over de toestand in de woonzorgcentra en de bescherming van het personeel, over de zoektocht naar een geneesmiddel, over de toepassing van huisquarantaine en nog veel meer. Ook praten we via video call met minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).