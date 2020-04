Zanger Walter Grootaers getuigt na opname op intensieve zorg: "Genezen, maar ben ik wel coronavrij?"

Walter Grootaers (65), zanger van De Kreuners en schepen in Lier, werd iets meer dan twee weken geleden opgenomen in het ziekenhuis nadat hij besmet geraakt was met het coronavirus. Grootaers is nu thuis en aan de beterhand. In "De zevende dag" vertelde hij -via Skype- over zijn ervaringen. "Ik was de eerste patiënt in Lier. Ik meldde mij aan op de spoeddienst en ik werd meteen naar intensieve zorg gestuurd. Dat was wel even schrikken. Maar ik moest niet aan de beademing."

Veel zorgen heeft hij zich naar eigen zeggen niet gemaakt. "Je ligt op intensieve zorg, de verpleging mocht maar om de 6 uur in de kamer komen, behalve als er een noodsituatie was, dan heb je wel veel tijd om na te denken. In het begin was ik even ongerust, maar heel eerlijk, dat was snel voorbij. Je krijgt veel weerklank van artsen en verpleging, ik wist dat ik niet hoefde te panikeren. Al was het wel ernstig, met mijn longontsteking."