Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer vanuit Genua: "Ik herken mijn eigen stad  niet meer"

De schrijver hoopt ergens dat hij het virus zelf al heeft gehad. "Daar zijn wel enkele aanwijzingen voor, want Stella (zijn vriendin, red.) had lichte symptomen en is inmiddels totaal genezen. Zij heeft enkele dagen voordat alles op slot ging iemand ontmoet die daarna vrij ernstige symptomen heeft ontwikkeld. Dus het zou kunnen dat we het al gehad hebben, en ik wens het ons eigenlijk toe, want dat zou betekenen dat we er zonder veel kleerscheuren vanaf zijn gekomen. Maar het schept ook een verantwoordelijkheid natuurlijk, want dat betekent ook dat we extra voorzichtig moeten zijn in contact met andere mensen."