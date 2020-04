Op bezoek gaan bij je lief? Crisiscentrum: "Gebruik je gezond verstand en doe het niet"

Wat is het nu? Over naar het Crisiscentrum zelf. Daar benadrukt Yves Stevens dat het nu niet moment is om creatief aan de slag te gaan met de regels die niet-essentiële verplaatsingen verbieden.

“In België wonen 11 miljoen verschillende mensen. We kunnen niet voor iedereen een aparte regel maken. Gebruik je gezond verstand en blijf binnen”, benadrukt Stevens. “Je moet je nu afvragen: wat ik doe, is dat goed om mij en de medemens te beschermen tegen het coronavirus? Je lief bezoeken past daar dus niet in”, klinkt het ferm.

Stevens herhaalt ook wat Jambon al zei: “Het is zeker niet het moment om je partner die veraf woont te bezoeken. Als je partner in de omgeving woont, kan je wel nog samen gaan wandelen of fietsen.” Maar bij elkaar op bezoek gaan, dat zit er in de regel niet meer in.