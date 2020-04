Politievakbonden: "Agressie tegen agenten bij controle coronamaatregelen stijgt"

Een anonieme Gentse agent die onze redactie een opinietekst stuurde, vindt het heel wrang dat hij moet discussiëren met mensen die liggen te chillen in het park of langs de Graslei in Gent, "terwijl we vechten om de verspreiding van een onzichtbare en onbekende vijand tegen te gaan."

"Wanneer de politie mensen in het park aanmaant om naar huis te gaan, dan zijn die mensen soms oprecht verontwaardigd. “Maar ik hou mij toch aan alle regels? Kijk maar, ik hou 1,5 meter afstand en we zijn niet met meer dan twee.” De politie houdt voet bij stuk, want de politie moet de federale maatregelen handhaven", schrijft hij.

"Je riskeert als particulier 250 euro boete als je de regels niet naleeft. De politie beslist dat niet. De politie interpreteert de regels niet. Wij voeren uit."

"Begrijp nu toch eens dat het niet enkel over jou gaat. Het is inderdaad redelijk veilig om met twee personen in het park in het gras te liggen op 1,5 meter afstand van elkaar. Het probleem is dat als jij dat doet, dat anderen dat ook doen. Dan zitten de parken, pleinen en leien plots vol mensen die van de mooie lentedag genieten. Mensen zijn kuddedieren. Als één iemand het politielint aan de speeltuin negeert, dan zullen de anderen gauw volgen. En dan zitten de kinderen te dicht bij elkaar."