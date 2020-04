Poolse componist Penderecki overleden, bekend van filmmuziek voor "The shining" en "Wild at heart"

In 2014 werd het werk "Dies illa" van Krzysztof Penderecki voor het eerst uitgevoerd in de basiliek van Koekelberg in Brussel. Dat was het reusachtige slotakkoord van een project waar bijna 40 nationale en internationale koren aan meewerkten: "1.000 voices for peace". Een eeuw na het begin van de Eerste Wereldoorlog was het een statement dat muziek een universeel bindmiddel tussen de mensen is. Krzysztof Penderecki was erbij, in Brussel.

