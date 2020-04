Rukwinden vernielen bomen en palen in Limburg

Onder meer in de deelgemeenten Paal en Koersel blies de wind bomen om en werden takken afgerukt. Op de Koerselsesteenweg moest de brandweer een flinke den opruimen die over de weg was gevallen. In de Schoolstraat in Paal knakte een houten elektriciteitspaal en kwam gevaarlijk te hangen. Fluvius zou in de loop van de dag de schade herstellen. In Terbekt in Beringen kwam een reclamepaneel los en in de Onze-Lieve-Vrouwstraat raakten zonnepanelen los door de felle wind.