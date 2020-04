Suske en Wiske vieren 75e verjaardag: Beluister hier Album 0 met de stemmen van Adriaan Van den Hoof en Alex Agnew 

Vandersteen zou later graag vertellen dat hij Wiskes broer van in het begin al Suske had genoemd, maar dat de uitgever van de krant dat zonder zijn medeweten had gewijzigd naar Rikki. Een coverontwerp dat pas tientallen jaren later opdook, lijkt dat tegen te spreken. Op dit ontwerp voor (het nooit verschenen album) "Rikki speurder" valt duidelijk "De avonturen van Rikki en Pukki" te lezen. Ook Koen en Smoutje waren in die beginfase mogelijke namen voor de hoofdrolspelers, blijkt uit aantekeningen van Vandersteen.