Wie zorgt voor de zorgers als dit allemaal voorbij is?

Psychologen en psychotherapeuten hebben alles in huis om een passend aanbod te doen en de zorgsector te ondersteunen. Graag gaan we als Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie in gesprek met beleidsmakers, om die zorg te centraliseren en breed toegankelijk te maken. Zo kunnen ook vermoeide helden met een paar klikken de zorg vinden die ze verdienen.

Zelfzorg is geen individuele aangelegenheid. Maatschappelijke erkenning geven aan kwetsbaarheid biedt een belangrijke bescherming en zou weleens het verschil kunnen maken in de psychologische gevolgen op lange termijn. Hier ligt niet alleen een taak voor de ondersteunende teams in de ziekenhuizen, maar ook voor alle ambulant werkende psychologen en psychotherapeuten. We richten ons bij dezen naar beleidsmakers die het verschil kunnen maken door te investeren in de zorg voor de zorgers. Nu en ook na de coronastorm.

Laten wij, als samenleving, onze helden ook de toestemming geven om kwetsbaar te zijn. Laten we ook ons applaus en onze steun geven aan zorgverstrekkers die willen afhaken of weglopen. Zorgverleners, durf je angsten en onzekerheden te erkennen en erover te praten. Leidinggevenden, maak hiervoor bewust de nodige ruimte en schat je personeel naar waarde. Transparant zijn over je kwetsbaarheid is een teken van sterkte, het werkt verbindend en kan bijdragen tot de kracht om er opnieuw tegenaan te gaan. Tijden van social distancing vragen om een grotere emotionele nabijheid.

We mogen niet voorbijgaan aan de ontwrichtende gevolgen van deze voortdurende staat van paraatheid en aan de impact van de chronische stress-toestand waarin onze zorgverleners zich vandaag bevinden. Als psychologen en psychotherapeuten doen we dan ook een oproep om ons zorgpersoneel in de frontlinie ook op een andere manier te ondersteunen.

Superhelden zijn niet bang, ze twijfelen niet en deinzen nergens voor terug. Dat geldt niet voor zorgverstrekkers. "We hopen op voldoende mondmaskers, spatbrillen en handschoenen. We smeken om onderling overleg. We huilen als het virus overwint. We beseffen dat de vijand ons kan verrassen met krachtige wapens of ons kan aanvallen met ongekende tactieken waartegen we machteloos staan, als een bloemenmeisje tegen een legermacht”, aldus De Baets.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.