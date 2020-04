Woonzorgcentra trekken aan alarmbel: "Iedereen testen want we weten nu niet waarmee we bezig zijn"

Om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, vragen de directeurs van de woonzorgcentra om àlle rusthuisbewoners én medewerkers te laten testen op het virus. Nu isoleren ze bewoners vaak enkel op basis van symptomen en het advies van de huisarts.

“We weten eigenlijk niet waarmee we bezig zijn”, zegt Dirk Lips, directeur van woonzorg-vzw Curando. “Het virus verspreidt zich in het huis, collega’s kunnen ziek worden en we weten het niet.”

“Voor ons is het van het grootste belang dat iedereen in het rusthuis getest wordt, zodat we weten wie we moeten isoleren terwijl de andere hun gewone leven - in de mate van het mogelijke kunnen voortzetten.”