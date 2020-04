World Choir Games in Antwerpen en Gent uitgesteld naar juli 2021

De World Choir Games zullen nu plaatsvinden van 2 tot en met 12 juli 2021 in Antwerpen en Gent. "Dat uitstel is nog even wennen", zegt Games Director Koenraad De Meulder. "De Vlaamse Koorwereld engageerde zich massaal voor deze competitie en de voorbereidingen waren volop aan de gang. Ook de deelname van internationale koren overtrof onze stoutste verwachtingen. Aan ons om die groeiende dynamiek om te zetten in een positief verhaal over de World Choir Games 2021.”