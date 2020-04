Zo'n 20.000 Belgen zitten nog vast in buitenland door coronacrisis: 3 Vlamingen vertellen hun verhaal

Christine Van Windekens zit dan weer vast in het bergdorpje Benissa in de provincie Alicante in Spanje. Ze is 73, en maakt zich grote zorgen. Afgelopen woensdag dacht ze nog met haar man een vlucht naar België te kunnen nemen via TUI. "Ze hadden ons aan de telefoon gezegd dat als we geen nieuws kregen, de vlucht dan zou doorgaan. We gingen dus naar de luchthaven, maar daar was geen vlucht. Dus we moesten terug", zegt Christine.

Het is voor haar ook erg moeilijk om de ambassade te bereiken. "Als we ter plaatse willen gaan, moet dat met de taxi, maar dat kost 200 euro heen én 200 euro terug", zegt Christine. "We hebben nu iets opgestuurd, maar hebben daar nog niks van gehoord. Mijn schoondochter probeert de ambassade nu te bereiken, maar raakt niet binnen. We weten echt niet wat te doen. En onze voorraad medicatie is nu ook bijna op. Ze moeten ons nu echt terughalen."