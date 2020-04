Als scholen na paasvakantie niet heropenen, zal er nieuwe leerstof aangeleerd worden

"Wat we nu doen, is proberen de schade zo veel mogelijk te beperken", aldus De Bruyckere. "We kunnen ons niet permitteren dat dit een verloren jaar wordt voor die leerlingen."

Leerstof gewoon overhevelen naar het volgende schooljaar is niet echt een optie omdat er ook andere onderwijshervormingen lopen. Bovendien heb je zoiets als scharnierjaren, waar er op het eind belangrijke beslissingen moeten worden genomen, bijvoorbeeld over welke richting een leerling uit gaat. "Als we scharniermomenten uitstellen, heeft dat enorme gevolgen voor die leerlingen. We kunnen ons bijvoorbeeld niet permitteren om dit jaar geen enkele leerkracht of verpleger te laten afstuderen."

Een ingewikkelde puzzel, dus. "Als het kan, zou ik zeker de school opendoen", zegt De Bruyckere. "Ik denk dat het belangrijk is - zowel voor leerlingen als leerkrachten - om dit jaar een soort van afronding te geven." Wanneer de scholen weer open moeten, laat hij in het midden, maar hij verwacht wel vrij snel een beslissing daarover.