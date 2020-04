Angst voor coronavirus: veel patiënten stellen dringend medisch onderzoek uit

Door de angst voor het coronavirus stellen veel patiënten hun consultatie in het ziekenhuis uit. "Persoonlijk hebben we hier bij ons ook al vastgesteld dat verschillende patiënten hun onderzoek afbellen", zegt dokter Bart Dehaes, arts Nucleaire Geneeskunde in Limburg. "Niettegenstaande de verwijzende arts vaak van mening is dat het onderzoek relatief dringend is, wenst de patiënt het onderzoek niet te ondergaan of wenst hij niet naar het ziekenhuis te komen."