Antwerpse moskeeën bieden zorgsector gebedsruimten aan 

Er is momenteel nog capaciteit genoeg in de ziekenhuizen om coronapatiënten op te vangen. Zou het echter nodig zijn, dan willen de Antwerpse moskeeën ook hun steentje bijdragen.

In Antwerpen zijn er zo'n 60 moskeeën. De gebedsruimten staan momenteel leeg omdat ook daar niemand mag samenkomen. "Maar als we iets kunnen betekenen voor de zorgsector, willen we dat zeker doen", zegt de Antwerpse imam Nordin Taouil. "Het zou voor ons als moslimgemeenschap een eer zijn om een meerwaarde te betekenen in de strijd tegen deze gemeenschappelijke vijand.