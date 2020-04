ASL Group Hasselt verwacht donderdag 16 miljoen mondmaskers: "Grootste levering tot nu toe" 

ASL Group is vooral bekend voor zakenvluchten met privéjets, maar de afgelopen maand bracht het Hasseltse bedrijf miljoenen mondmaskers naar ons land. De eerste lading waren de 5 miljoen mondmaskers die op 19 maart aankwamen. "Het is in maart heel druk geweest, drukker dan anders", zegt CEO Philippe Bodson. "Nu begint het wat rustiger te worden."