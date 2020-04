Banken nog niet klaar voor steunmaatregelen aan gezinnen en bedrijven

Febelfin wil de bankklanten geruststellen. "Alle geplande regelingen komen er zeker en vast", zegt woordvoerder Isabelle Marchand. "Het is de bedoeling dat mensen deze week nog terechtkunnen bij hun bankier." In afwachting mogen klanten hun dossier of vragen al doorsturen, bijvoorbeeld naar de speciale e-mailadressen die de meeste banken hebben aangemaakt en die ook terug te vinden zijn op hun websites of op febelfin.be