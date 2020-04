Beringen zendt huwelijkceremonies live uit: "Zo kunnen mensen toch een beetje deel uitmaken van bijzondere gebeurtenis"

Door de coronamaatregelen mogen enkel burgerlijke huwelijken nog doorgaan en in heel beperkte kring. Geen familie en vrienden dus en geen groot feest. “Het zijn voor iedereen heel moeilijke tijden nu en het is jammer dat zulke wonderlijke gebeurtenissen nu toch een beetje in mineur moeten doorgaan,’ zegt schepen Hilal Yalçin (CD&V).