Björn Soenens: "IJdelheid speelt president Trump voortdurend parten,  dodentol coronacrisis kan enorm oplopen in VS"

Professor Bart Kerremans deelt de analyse van Björn Soenens in "De afspraak". "We zien duidelijk dat president Trump probeert controle te krijgen op een situatie waar hij geen controle over heeft en waar hij heel moeilijk controle over zal kunnen krijgen. Dat is iets dat hem enorm frustreert. Dat gecombineerd met zijn impulsieve persoonlijkheid, heeft tot gevolg dat hij uitspraken doet die vreemd overkomen en heel inconsequent kunnen zijn", zegt Kerremans.

"Als we kijken naar de vorige weken, zien we dat Trump bijzonder wispelturig is. Dat is een fenomeen dat we al langer zien. Het is niet uitgesloten dat hij volgende week een andere boodschap zal verspreiden. Er zijn heel veel staten in Amerika waar nog maar weinig getest is. In sommige staten zijn de maatregelen laks tegenover andere staten. Dan is het de vraag hoe de coronacrisis zal evolueren in heel het land", aldus Kerremans.

