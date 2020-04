Brandweer Brussel ontsmet ruim honderd ziekenwagens per dag van hun ambulanciers 

"De ontsmettingsprocedure geldt voor elke rit met een patiënt die besmet is met het coronavirus of voor wie het vermoeden bestaat dat hij of zij besmet is. Na de rit rijdt de ziekenwagen binnen en wisselt de bemanning van kledij, terwijl hun voertuig aan de binnen- en buitenkant wordt ontsmet. De hele procedure wordt nauwgezet opgevolgd door de brandweermannen van de HAZMAT-ploeg, dat is de ploeg die gespecialiseerd is in ongevallen met gevaarlijke stoffen", gaat Derieuw verder.