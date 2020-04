Brugge blijft hopen dat ronde van België voor dames doorgaat

De rensters zullen die dag in Blankenberge vertrekken en daarna rijden ze enkele ronden rond Dudzele. De wedstrijd is een opstapje naar het wereldkampioenschap wielrennen dat volgend jaar in Vlaanderen plaatsvindt. Dan is Brugge één van de gaststeden.

"De wedstrijd in juni is voor ons de ideale opstap naar het WK Wielrennen in 2021. Zo kunnen we de wielersfeer al een beetje aanwakkeren in onze regio. En het is gewoon ook een mooie wedstrijd op zich, zowel voor toeschouwers als voor de nationale en internationale pers", zegt de Brugse schepen van Sport Franky Demon (CD&V).