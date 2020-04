Brusselse politie stelde voorbije weekend 682 inbreuken op coronamaatregelen vast

In de politiezone Brussel-Noord zijn sinds de invoering van de maatregelen, op 18 maart, dan weer 1.087 GAS-boetes uitgedeeld. Die GAS-boetes bedragen 100 euro voor een minderjarige die een eerste maal betrapt wordt en 175 euro als het de tweede maal is. Voor meerderjarigen bedragen ze 250 euro bij een eerste boete, en 350 bij een tweede. Daarnaast stelde de politie Brussel-Noord al 16 processen-verbaal op tegen handelszaken en cafés die het sluitingsbevel niet respecteerden en nam ze 17 voertuigen administratief in beslag. Het ging daarbij zowel om buitenlandse bestuurders, aan wie de politie geen GAS-boete kan geven, als Belgische bestuurders die al meermaals een GAS-boete hadden gekregen.