Complottheorieën tijdens de coronacrisis: waar komen ze vandaan? En waarom geloven zo veel mensen ze?

Tijdens een conferentie over Technologie, Entertainment en Design, de zogenoemde TED-talk, sprak Bill Gates in 2015 zijn zorgen al uit over een mogelijke volgende pandemie. Hij deed dat na de uitbraak van het Ebolavirus. Zijn speech, getiteld "The next outbreak? We’re not ready" of "De volgende uitbraak? We zijn er niet klaar voor" werd een stokpaardje voor complotdenkers.



(Lees verder onder de foto)