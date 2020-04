Tiener zijn in deze coronatijden: laten we deze kans grijpen om de wereld een beetje mooier te maken

Al meerdere keren zag ik het even niet meer zitten en rolden de tranen over mijn wangen. Wanhoop en gemis leidden tot veel verdriet. Dit dilemma zorgt voor een tweestrijd. Het is kiezen met je hoofd of met je hart. Het is kiezen voor je lichamelijke gezondheid of voor je mentale gezondheid. Het is kiezen om mensen tijdelijk uit je leven te bannen. En dat doet pijn. Hoelang houden we dit nog vol?