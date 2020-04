Professor intensieve zorg: "Wie symptomen vertoont van corona, stopt best even met sporten"

"Onze boodschap is duidelijk: wie symptomen van corona vertoont, stopt best even met sporten", zegt Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische vereniging Intensieve Geneeskunde. Een logische boodschap, want dat geldt eigenlijk al langer voor virale infecties, zoals bijvoorbeeld ook de griep, voegt hij eraan toe.

Bij een virale infectie kan de ziekteverwekker in bepaalde gevallen overgaan op de hartspier en zo'n geval van myocarditis kan eventueel gevaarlijk zijn. Myocarditis of ontsteking van de hartspier vormt vooral een mogelijk gevaar bij zware belasting in bijvoorbeeld duursporten, en kan evengoed optreden bij bijvoorbeeld een verkoudheid veroorzaakt door een virus. Als dat gebeurt, is het voor wie ziektesymptomen vertoont belangrijk om goed uit te zieken, om alle risico's te bannen en om te vermijden dat je een lichte vorm daarvan zou meedragen naar later.