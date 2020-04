Corona verbrodt ook Brugges mooiste dag

Het zat er al enige tijd aan te komen, maar de organisatoren van de Heilig Bloedprocessie hebben de knoop doorgehakt. In overleg met het stadsbestuur wordt alles met een jaar uitgesteld. De processie had op donderdag 21 mei moeten plaatsvinden, maar wordt verplaatst naar donderdag 13 mei 2021.

Algemeen coördinator Matthieu Clarysse: "Het is niet prettig, want we waren al een hele tijd aan het werken aan de processie van dit jaar. We zaten al ver met de voorbereiding. Alle nieuwe elementen waren klaar. We waren wel nog niet begonnen met de repetities van de taferelen. Dat was voor begin mei gepland maar dat gaat dus allemaal niet door."

Vorig jaar lokte de Heilig Bloedprocessie nog 40.000 bezoekers naar Brugge. "Het uitstel zorgt voor een financieel verlies, al valt dat mee. We hadden investeringen gedaan voor die nieuwe elementen. Maar die zijn niet verloren. Want die kunnen we volgend jaar gebruiken. Het is dus vooral een verschuiving van budgetten."

De Heilig Bloedprocessie trekt al sinds 1304 door Brugge. Alleen tijdens de godsdienstoorlogen, de Franse overheersing en de wereldoorlogen werd de processie geschrapt. Ook het slechte weer was enkele keren de spelbreker, zoals in 2015.

Wie al een ticket voor een zitplaats heeft, wordt binnenkort persoonlijk gecontacteerd.