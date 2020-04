Elf miljoen Belgen op corona testen? "Bijna onmogelijk", rekent u mee met viroloog Steven Van Gucht? 

Op de dagelijkse persconferentie herhaalde viroloog Steven Van Gucht een advies voor de woonzorgcentra. "Het is belangrijk dat we denken aan de geestelijke gezondheid van onze ouderen die in woonzorgcentra verblijven. We denken dat het niet nodig is om mensen te isoleren in hun kamer, wanneer er nog geen uitbraak is in het woonzorgcentrum." Van Gucht benadrukt wél: "Dat is uiteraard anders bij een uitbraak of bij positieve gevallen."