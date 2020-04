Decorbouwers Tomorrowland bouwen beschermende ramen voor apothekers: “We staan stand-by voor andere opdrachten”

Het Wetterse bedrijf Fisheye, dat decors bouwt, maakt nu 'decors' in plexiglas om apothekers te beschermen tegen het coronavirus. Ze maakten al 250 beschermwanden voor de Oost-Vlaamse apothekers. “Normaal bouwen we decors voor Studio 100 en Tomorrowland maar dat ligt nu stil. We kunnen evengoed onze kennis gebruiken om mensen te helpen in de coronacrisis”, zegt Pieter Troch. De eerste opdracht is voltooid maar de decorbouwers blijven stand-by. “We willen blijven helpen waar het kan.”