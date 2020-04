Dieren in opvangcentrum in Oostvleteren dreigen zonder eten te vallen

De Zonnegloed in Oostvleteren is een kinderboerderij en dierenpark met meer dan 400 dieren die nergens meer terecht konden. Door de coronacrisis zijn er geen bezoekers in het dierenopvangcentrum. Het centrum krijgt geen subsidies, en daardoor is er nu een geldtekort. Ook heel veel scholen zeggen hun schoolreis af, en ook dat is een bron van inkomsten die weg valt.

Oprichter Karel Ackaert zegt dat ze nu van dag tot dag moeten leven. "Gelukkig zijn er heel veel prachtige mensen die ons al hebben geholpen. Daardoor hebben we een spaarpotje kunnen aanleggen om ongeveer 20 dagen te overbruggen. Maar ja, we zijn al 15 dagen verder, dat geraakt natuurlijk op. We houden het daarmee nog 5 à 6 dagen vol, daarna wordt het heel moeilijk."