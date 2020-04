"Dit heb ik nog nooit meegemaakt" of "hou het veilig": welke clichés houden we over aan de coronacrisis?

Het woord cliché komt eigenlijk uit de wereld van de drukkerij. "Het betekent eigenlijk een afdruk maken", legt Wim Daniëls uit. "Op een gegeven moment kreeg dat in de 19e eeuw een overdrachtelijke betekenis: dat het weinig origineel was."

"Voor mensen is het een gemakkelijk middel om een gesprek gaande te houden of om een brief te openen", weet hij? "Not done" in de literatuur, maar best oké in het dagelijkse leven.

Het zijn rare tijden, dit gaat nog wel even duren, het is alsof we in een slechte film zitten, iedereen gezond bij jullie?, dit heb ik nog nooit meegemaakt of hou het veilig: op vraag van "Nieuwe feiten" is de Gentse rapgroep Uberdope met coronaclichés aan de slag gegaan. En zie daar: een nieuw nummer is geboren!

