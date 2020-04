Drinkwatermaatschappij De Watergroep waarschuwt voor valse facturen

De valse facturen belanden niet in de brievenbus, maar komen in de mailbox van de slachtoffers terecht. In de onderwerpregel van de mails staat vaak "eind jaarrekening" of "de jaarrekening".

"Hackers proberen op die manier aan je privégegevens te geraken", zegt de woordvoerster van De Watergroep, Kathleen De Schepper. "We raden aan om goed te kijken naar de afzender. Dat moet normaal gezien een e-mailadres van De Watergroep zelf zijn." De frauduleuze mails zijn gekoppeld aan een Duits rekeningnummer en het gaat telkens om een bedrag van 83,19 euro. "Dus als je zo'n mail gekregen hebt, ga er dan niet op in en verwijder die gewoon", zegt De Schepper.