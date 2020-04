Droomt u ook zo raar sinds het coronavirus rondwaart? "Leerrijk" en "helend", zeggen experts

Coronadromen, zou het iets zijn? Experts zijn in elk geval niet verrast door het fenomeen. "Dromen kunnen voor heel wat dingen nuttig zijn, maar waar wetenschappers het min of meer eens over zijn, is dat je er bepaalde emoties mee verwerkt", weet Inge Declercq, neuroloog en slaapspecialist aan het universitair ziekenhuis van Antwerpen. "Dat werkt helend en is dus erg belangrijk."