Vrouw tegengehouden door valse agenten: "Echte politieagent herken je aan gordel met wapen, matrak en handboeien"

Vranckx zegt dat wie twijfelt ook de dienstkaart van de agent kan vragen . Dat is een officiële kaart (zie foto) met het politielogo, naam en foto van de agent en zijn of haar dienstnummer. "De vraag is natuurlijk of veel Belgen weten hoe zo'n kaart eruitziet", zegt Vranckx. "Maar je kan ook vragen voor welke zone de personen die zich uitgeven voor agent werken, en of je naar hun commissariaat of naar het noodnummer 112 mag bellen. De kans is groot dat valse agenten dan verkiezen om ervandoor te gaan."