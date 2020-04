Eerste communie, vormsel, lentefeest, feest vrijzinnige jeugd... alles wordt verplaatst

Afgelopen weekend had de Antwerpse bisschop Bonny het al aangekondigd: in zijn bisdom geen communies of vormsels in de daartoe voorziene periode, tussen Pasen en Pinksteren is dat. Later volgde ook de bisschop van Brugge, Lode Aerts, die redenering. En nu staan alle Belgische bisschoppen op dezelfde lijn: geen eerste communies en geen vormselvieringen de komende weken. Drastisch, ongezien, maar de reden is bekend.

"Het hing natuurlijk al een tijdje in de lucht, maar nu is het beslist. De vormsels worden verschoven naar de maanden september of oktober. De eerste communies worden verschoven naar het volgende schooljaar. Het is dan aan elk bisdom om zich daarop te organiseren", zegt Geert De Kerpel, woordvoerder van de Belgische bisschoppenconferentie.

"In juni was er niets mogelijk. Dan moeten de vormelingen zich concentreren op hun studies, ze moeten hun kwalificatie halen om naar het secundair onderwijs te kunnen. En sowieso willen we op korte termijn geen mensen van verschillende generaties in grote groepen samen zetten."