Europa keurt corona-investering van 37 miljard goed; alleen België onthoudt zich (op vraag van Vlaanderen)

De Vlaamse regering uitte in een brief aan Europees commissievoorzitter von der Leyen haar bezwaren tegen deze manier van werken. Vlaanderen heeft de ontvangen voorschotten al ingezet in concrete projecten, de maatregel is dus geen hefboom om de gevolgen van de crisis te milderen, schreven Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). De Vlaamse excellenties pleitten ook voor een specifiek Europees coronafonds dat aan alle regio's en sectoren ten goede zou komen. Jan Jambon uitte die kritiek ook in het Journaal op 18 maart.