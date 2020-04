Fruittelers in Haspengouw verwachten heel wat vorstschade: "Schade perenteelt mogelijk het grootst"

Fruitteler Franky Hannosset was de hele nacht druk bezig in zijn plantages. "We hebben temperaturen tot min vijf graden gemeten in onze boomgaarden. De vrieskou was er ook al vrij vroeg bij. Om 1 uur vannacht gingen de temperaturen al onder nul. Daarom konden we pas vanaf 2 uur vuurpotten beginnen aansteken om de bloesem te beschermen. Want zo'n vuurpot brandt maar acht uur".