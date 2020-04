Hackers proberen aan privégegevens te geraken via valse drinkwaterfacturen: "Zeker niet betalen"

Veel mensen kregen een valse factuur in hun mailbox van drinkwatermaatschappij "De Watergroep". De mail had als onderwerp “Eind jaarafrekening” of “De jaarrekening”. Het gaat om phishing, waarbij hackers aan privégegevens proberen te geraken door valse mails te versturen.

Enkele mensen in de provincie Antwerpen kregen ook zo’n mail, ook al is "De Watergroep" geen bedeler van drinkwater in de provincie. “De Watergroep is vooral werkzaam in Oost- en West-Vlaanderen en in Vlaams Brabant”, zegt Alain ’T Syen, woordvoerder van "Pidpa".

Pidpa is de waterbedeler in de provincie Antwerpen, behalve in de stad Antwerpen. “Onze klanten krijgen enkel facturen van "Pidpa" zelf, niet van andere maatschappijen. Onze mails vertrekken sowieso ook vanuit klant@correspondentie.pidpa.be, je kan dus altijd controleren of een mail wel van ons komt”, zegt ’T Syen.