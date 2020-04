Het raadsel van Ferrera Erbognone: heeft Italiaans dorp geheim wapen tegen COVID-19?

In Lombardije, het zwaarst getroffen deel van Noord-Italië, ligt een dorpje dat weerstand lijkt te kunnen bieden aan COVID-19. Voor zover bekend, raakte geen van de duizend inwoners, vooral mensen ouder dan 65, besmet met het nieuwe coronavirus. Hoe dat komt, is een mysterie, zegt onder anderen de burgemeester, die ook lijkschouwer is. Hij stelt voor bloedonderzoeken onder de inwoners door te voeren. "Dan kunnen we misschien tot een resultaat komen dat tot een oplossing kan leiden."