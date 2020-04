Met hijskraan op bezoek bij opa (die op de tweede verdieping in het rusthuis woont), politie geeft waarschuwing

Het zijn harde tijden voor bewoners van rust- en verzorgingstehuizen. Bezoek kan nog nauwelijks of is zeer strikt geregeld. Maar in een rusthuis in Torhout hebben de kleinkinderen van opa Crombez daar met een heuse stunt een mouw aan gepast.

Met een kooi aan een kraan werd kleindochter Anne-Sophie tot bij het raam van haar grootvader op de tweede verdieping gehesen. De familie had ook een spandoek gemaakt met een liefdesverklaring voor opa. "De bedoeling was opa een hart onder de riem te steken, want we missen elkaar enorm", zegt kraanman en familielid Lieven Crombez.

Het hoog bezoek werd door opa zeer gewaardeerd. Iets minder geamuseerd was burgemeester Kristof Audenaert. Hij merkt dat het daar wel steeds bonter wordt aan het rusthuis. "Vorige week was er een doedelzakspeler, nu al een kraan. Zeer sympathiek allemaal, maar ik wil toch benadrukken dat dit bezoek met een kraan niet onder essentiële verplaatsingen valt." De burgemeester roept op om vooral via videochat te communiceren met de bewoners van het rusthuis.

Van de politie kreeg de kraanman een waarschuwing. Om een kraan op te stellen is in principe een aanvraag nodig.