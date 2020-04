Dokter ziet gebrek aan solidariteit: "Zouden vrijwilligers kunnen sturen naar Italië of Spanje, maar het gebeurt niet"

"Andere ziekenhuizen (zonder COVID-afdelingen, red.) hebben nu een overschot aan personeel dat anders tewerkgesteld is op de dienst consultaties of op de dienst hospitalisaties waar geopereerde patiënten worden verzorgd", aldus Vandeputte. "Jonge artsen die nog in opleiding zijn voor een specialisatie kijken werkloos toe."



In het dramatisch getroffen Italië en Spanje sterven elke dag honderden mensen aan het nieuwe coronavirus. Vandeputte "Het medische personeel daar zit op zijn tandvlees. Ze beginnen moe te worden, maken fouten en worden daardoor vatbaarder voor het virus. Intussen zitten wij hier. We wachten maar... We kunnen actie ondernemen of ons voorbereiden om, van zodra we hier de piek krijgen en het onder controle is, vrijwilligers te sturen."