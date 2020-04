Huurders zitten met veel vragen tijdens de coronacrisis: “Ik moet binnenkort mijn woning verlaten, hoe vind ik nu een nieuwe woonst?”

Ook heeft de huurdersbond enkele tips voor huurders. “Het is nu heel moeilijk om een huis te vinden. Als je toch je woning moet verlaten, neem dan contact op met je huurbaas en leg de situatie uit. Zo kunnen er praktische afspraken gemaakt worden die je best op papier zet.” Ook mensen die tijdelijk technisch werkloos zijn nemen best contact op met hun huurbaas. “Laat zo snel mogelijk weten aan je huurbaas als je in de problemen komt om de huur te betalen, zo kan er vooraf al een regeling getroffen.”