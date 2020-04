"Ik kon nog maar aan één ding denken: "Die bizon gaat me hier niet aanvallen!""

Broxton op CBS News: "Ik heb al zo vaak een nieuwsreportage gemaakt in Yellowstone, maar dit was me nog nooit overkomen. Ja, ooit ben ik even in de auto moeten blijven zitten, toen een aantal elanden de weg overstaken. Toen ik dit keer klaar was om in de camera, die op een statief stond, te spreken, stonden er een aantal bizons een 15-tal meter verwijderd van mij wat te grazen. Maar eentje van hen stapte in mijn richting, terwijl hij me recht in de ogen keek. Hij liet zijn ogen niet afwijken van mij. Ik kon nog maar aan één ding denken toen: "Jij gaat me hier niet aanvallen!""