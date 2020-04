Impact op 80.000 jobs en tot 200 miljoen euro verlies: dit doet corona met de Belgische muzieksector

"We hebben nu tijd om na te denken hoe we het de volgende maanden moeten aanpakken", zegt Ken Veerman, ex-directeur van Trix in Antwerpen en eventconsultant. "Kunnen we weer concerten doen met minder volk in de zaal? Is het mogelijk om ook daar aan social distancing te doen?" Bij Kompass bereiden ze zich alvast voor door een rave garden aan te leggen, een feestlocatie in openlucht.