Inbraak in kluis koekjesfabriek Jules Destrooper: buit van zo'n 7.000 euro

Dieven hebben in de buurt van het bezoekerscentrum in Lo eerst hun inbrekersmateriaal gestolen uit tuinhuizen. Daarna haalden ze in het gesloten bezoekerscentrum een kluis uit de muur, slepen die open en haalden er zo'n 7.000 euro buit uit. De daders zijn voorlopig spoorloos.

Bij Jules Destrooper noemen ze het een "corona-inbraak". Het bezoekerscentrum is gesloten door de coronacrisis. Er is dus minder sociale controle, klinkt het bij de koekjesfabrikant.