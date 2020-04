Besmettingen in Tokio stijgen snel, verdoezelde Japanse regering cijfers om Olympische Spelen te laten doorgaan?

Het aantal besmettingen in Japan is de jongste dagen fel gestegen, vooral in de hoofdstad Tokio. In tegenstelling tot de buurlanden leek het lange tijd dat Japan relatief gespaard bleef. Maar dit weekend kwamen er in één dag 200 nieuwe gevallen bij, waarvan 63 in de hoofdstad Tokio. Cijfers die doen vermoeden dat de overheid niet correct rapporteerde, zolang er hoop was dat de Olympische Spelen in Tokio misschien toch zouden doorgaan.