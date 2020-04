De opvolger Karel Van Eetvelt is bekend: Karel Baert gaat bankenkoepel Febelfin leiden

Hij startte zijn carrière als advocaat aan de Brusselse balie, maar werkte nadien 10 jaar in verschillende managementfuncties bij Deutsche Bank in België en Duitsland. Midden jaren 90 stapte hij over naar bpost, waar hij als directeur retail de leiding had over het postkantorennetwerk. Hij stond ook mee aan de wieg van bpost bank, in 1999 was hij daar even gedelegeerd bestuurder.