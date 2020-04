KLAAR over Corona

In de huidige corona-crisis verandert alles heel erg snel. Informatie die een paar weken geleden nog klopte, kan daardoor gedateerd aanvoelen. Dit KLAAR-filmpje werd begin februari gemaakt. Op dat moment concentreerde het virus zich vooral in China en waren er nog maar enkele besmettingen opgedoken in Europa. Intussen beheerst het virus het wereldnieuws en zijn er ook in ons land strenge maatregelen genomen. Wees altijd kritisch met de informatie die je te zien krijgt en vraag je af: Van wanneer dateert dit bericht? En is die informatie nog up-to-date?