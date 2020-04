Twee Vlaamse reuzen gestolen in Vilvoorde: "Het zijn mijn schatties"

De twee Vlaamse reuzen van Fendi zaten in een groot, zwaar hok in de tuin. Dieven hebben dat hok opgepakt en meegenomen. Voor Fendi en haar vriend zijn de konijnen meer dan gewoon huisdieren: "Mijn vriend en ik zijn allebei leerkracht. Wij hebben heel veel liefde voor dieren en voor kinderen. Wij hebben er zelf nog geen want we zijn nog jong, maar die konijnen zijn eigenlijk onze kinderen. Ik vertelde er ook altijd over in mijn klas. Onlangs heb ik nog een wilgenhut voor hen gebouwd. De konijnen zijn echt 'mijn schatties'."